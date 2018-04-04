ЦБ оценил «дыру» в капитале «Мастер-Капитал» в 1 млрд рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка «Мастер-капитал» составила 1,007 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Уточняется, что активы банка по результатам обследования составили 1,536 млрд руб. В свою очередь обязательства приравниваются к 2,543 млрд руб.

Реклама

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у банка «Мастер-капитал».

На 1 февраля организация занимала 302-е место в банковской системе.