Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко заявила, что защита обжаловала арест владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, передает РИА «Новости».

«Поступила апелляционная жалоба от адвоката Магомедова Магомеда, которая назначена в Московский городской суд на 16 апреля на 14.35», — сказала Дзюрко.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.