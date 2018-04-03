Путин: Россия и Турция сделают все для запуска АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия и Турция будут делать все, чтобы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2023 году.

«Дорогие друзья, перед нами стоит амбициозная задача — осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к 100-летию основания Турецкой республики. Мы вместе с моим дорогим другом президентом Реджепом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все для того, чтобы выполнить именно эту задачу», — сказал Путин.

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Он также выразил уверенность, что «совместная слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить в срок все намеченные планы».

Ранее Путин отметил значимость строительства АЭС «Аккую» в Турции.