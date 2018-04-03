Путин запретил рекламу на квитанциях ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ. Об этом сообщается на портале правовой информации.

«Федеральным законом в целях предотвращения смешения указанной информации с рекламой запрещается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», — сказано в документе.

Реклама

Исключение сделано для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний.