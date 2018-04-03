Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Об этом сообщается в базе данных Госдумы.

Данные изменения предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи.

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«Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы, приобретенные по тарифам, не предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, осуществляется только в случаях болезни пассажира, несчастного случая, внезапной болезни члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), совместно следующего с пассажиром, смерти члена семьи, подтвержденных соответствующими документами, либо в связи с отменой или задержкой отправления поезда, либо при непредоставлении пассажиру места в поезде согласно такому билету», — сказано в законопроекте.

Уточняется, что данные нормы позволят существенно снизить стоимость билетов.

В прошлом году сообщалось, что в России могут расширить требования для возврата денег за невозвратные авиабилеты.