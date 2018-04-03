Набиуллина впервые пропустила съезд Ассоциации российских банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не приняла участие в съезде Ассоциации российских банков впервые с тех пор, как в 2013 году возглавила ЦБ. Об этом сообщает RNS.

Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что отсутствие на съезде ассоциации председателя Центробанка не должно стать поводом для слухов.

Реклама

«Были коллеги Набиуллиной — Скоробогатова и Полякова. Они были очень важны для комментариев. Работаем со всем спектром руководителей ЦБ. Не надо питаться слухами и домыслами», — сказал Тосунян.

На указанном мероприятии Центробанк представляли первый зампред Ольга Скоробогатова и зампред Ольга Полякова.