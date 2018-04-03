«Нафтогаз» попросил отключить отопление в своем офисе в Киеве

«Нафтогаз Украины» обратился в «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в их офисе в Киеве. Об этом сообщается на странице компании в фейсбуке.

«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании — присоединяйтесь», — заявили в «Нафтогазе».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками из-за реакции на решение Стокгольмского арбитража.