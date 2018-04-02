Центробанк не станет докапитализировать банк плохих и непрофильных активов

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ не планирует проводить докапитализацию банка плохих и непрофильных активов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Банк плохих долгов мы докапитализировать не будем. Будет проводиться операция по созданию банка плохих долгов», — сказал Поздышев.

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Также стало известно, что в банк плохих долгов войдут активы примерно на 1,1 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Банк России создаст фонд «плохих» активов до конца года.