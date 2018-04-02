ЦБ сообщил о необходимой сумме для докапитализации Промсвязьбанка

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что Промсвязьбанк нуждается в дополнительной докапитализации на 130 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд руб. Мы предполагаем дополнительную докапитализацию Промсвязьбанка ещё на 130 млрд руб. Это будет сделано путем ОФЗ, которые Банк России выкупит с балансов санируемых банков, тех самых ОФЗ, которыми эти банки были докапитализированы. Эти ОФЗ в силу принятого закона будут внесены в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, и Агентство по страхованию вкладов этими же ОФЗ докапитализирует Промсвязьбанк», — сказал Поздышев.

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Уточняется, что общая сумма средств, направленных ЦБ на докапитализацию санируемых через ФКБС банковских групп, составляет 626 млрд руб.

Ранее Поздышев сообщил, что правоохранительным органам удалось обнаружить пропавшие в Промсвязьбанке кредитные досье.