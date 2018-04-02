Банк России создаст фонд «плохих» активов до конца года

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ создаст Фонд непрофильных и плохих активов до конца 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Банк плохих активов нами рассматривается не как кредитная организация. Это банк который будет существовать как фонд прямых инвестиций. В течение 2018 года мы, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии, предусмотрев для этого в том числе законодательную возможность», — сказал Поздышев.

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Он также добавил, что новая структура будет создана на базе банка «Траст».

Ранее зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил о перспективах возвращения на рынок санируемых банков.