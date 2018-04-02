В ЦБ сообщили об обнаружении пропавших в Промсвязьбанке кредитных досье

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что правоохранительным органам удалось обнаружить пропавшие в Промсвязьбанке кредитные досье. Об этом сообщает RNS.

«16 марта в результате следственных мероприятий были обнаружены кредитные досье в помещении бизнес-центра «Максима плаза». Это те досье, которые были вывезены из Промсвязьбанка на машине без номеров в ночь перед введением временной администрации, и сейчас, спустя три месяца, те же лица, что их вывезли, показали следствию, где они их спрятали. Нам, конечно, хотелось бы узнать, что было найдено, все ли это пропавшие кредитные досье, есть ли там договоры залога - чтобы определить, насколько эта находка может повлиять на возможное возмещение этих кредитов или претензионную работу в части этих залогов. Этот доступ через какое-то время будет нам дан», — сказал Поздышев.

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Он также добавил, что объем кредитов, которые соответствуют данному досье, составляет не менее 100 млрд руб.

Ранее сообщалось, что АСВ стало владельцем почти 100% Промсвязьбанка.