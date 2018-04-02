Глава МЧС призвал проверить схемы ухода от проверок крупным бизнесом

Глава МЧС России Владимир Пучков призвал повторно проверить все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны еще раз посмотреть все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения путем дробления на малые предприятия, где существуют серые схемы заработной платы. Там риски возрастают», — сказал Пучков.

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Он также добавил, что важно, чтобы в ходе проверок были поддержаны добросовестные предприниматели.

Ранее сообщалось, что ФАС намерена снизить общее количество проверок.