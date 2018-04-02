«Ъ»: власти проконтролируют опасные игрушки

Минэкономразвития и ФТС должны подготовить предложения по недопущению на российский рынок опасных для жизни и здоровья потребительских товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. Речь идет в первую очередь о детских товарах из иностранных интернет-магазинов», — сообщает издание.

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Эксперты отмечают, что такие действия могут привести к сворачиванию рынка объемом 50–80 млрд руб. в год.

Ранее сообщалось, что ЕС внес спиннеры в список опасных товаров.