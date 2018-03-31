Суд назвал статьи обвинения братьев Магомедовых

Правоохранительные органы считают, что совладельцы группы «Сумма» Магомед и Зиявудин Магомедовы участвовали в хищениях, растрате и создании преступного общества, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы.

«Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. (Артура) Максидова (руководитель компании, входящей в группу «Сумма» — «Газета.Ru») в свою очередь, подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)», — сказала судебный пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

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По ее словам, фигурантам дела может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что совладельцев группы «Сумма» задержали по подозрению в крупных бюджетных хищениях.