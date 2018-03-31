Московский суд примет решение об аресте совладельца группы «Сумма» Магомедова

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, будет рассматривать вопрос об аресте основного владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«В Тверском суде Москвы сегодня планируются три ареста в отношении Максидова и Магомедовых, материалы в адрес суда не поступили и поступят не раньше 15.00, после 15 часов, соответственно, я смогу сказать, когда у нас будет судебное заседание», — сказала пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

Ранее СМИ сообщали о задержании Магомедова.