Правительство России выдало 3 млн рублей на «цифровую экономику»

Правительство России выделило 3 млн рублей на мероприятия программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства.

«Распоряжением от 29 марта 2018 года №528-р. Из резервного фонда Правительства России выделены бюджетные ассигнования в размере 3040,4 млн рублей на финансирование первоочередных мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон о регулировании правоотношений в «цифровой экономике».