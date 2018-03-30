Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в России должна составить 76 лет к 2024 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительность жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран 80+»,— сказала Скворцова.
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Ранее вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила, что разброс по продолжительности жизни в России достигает невероятных цифр.
Она также добавила, что продолжительность жизни ниже 70 лет сохраняется более чем в 20 субъектах России.