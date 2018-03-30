Департамент ЦБ: регулятор не намерен ужесточать ДКП из-за роста зарплат в России

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил, что ЦБ пока не предполагает ужесточения денежно-кредитной политики из-за наблюдающего роста реальных зарплат в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас значительно действительно выросла реальная заработная плата в январе и феврале», — сказал Липин.

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Он подчеркнул, что рост реальной заработной платы не будет высоким до конца года.

«Поэтому больших рисков мы не видим, проинфляционного влияния с этой стороны мы не видим, поэтому какого-то ужесточения денежно-кредитной политики или остановки смягчения пока мы не предполагаем», — отметил Липин.

Ранее сообщалось, что Центробанк видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики.