Голодец назвала разброс продолжительности жизни в регионах невероятным

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что разброс по продолжительности жизни в России достигает невероятных цифр. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятных цифр — от 64 до 80 лет», — cказала Голодец в ходе итоговой коллегии Минздрава.

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Она также добавила, что продолжительность жизни ниже 70 лет сохраняется более чем в 20 субъектах России.

Ранее Голодец рассказала, сколько людей старше 100 лет проживают в России.