Донской: надо удвоить госфинансирование геологоразведки в России

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что государство направит на развитие геологоразведки (ГРР) в 2018 году более 20 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд руб, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований», — сказал Донской.

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Он также добавил, что в текущем году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Ранее Донской сообщил о росте затрат российских компаний на геологоразведку.