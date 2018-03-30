Минздрав сообщит россиянам о предельных ценах на жизненно важные лекарства

В России разрабатывается алгоритм, который позволит потребителю получить информацию о предельной отпускной цене на лекарство, если оно включено в перечень жизненно необходимых препаратов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минздрава.

«Разрабатывается алгоритм, который позволит потребителю получить информацию о предельной отпускной цене на приобретаемый лекарственный препарат в случае, если он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и направить в надзорный орган сообщение о нарушении при ее превышении», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросла доля отечественных жизненно важных лекарств.