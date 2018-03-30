Алекперов: переговоры по либерализации работ на Арктическом шельфе не ведутся

Глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов заявил, что переговоры по либерализации работ нефтегазовых компаний на Арктическом шельфе не ведутся. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсуждение вообще не идет. Нам интересны все перспективные регионы. Арктический шельф — это перспективный регион для углеводородов. Он требует изучения, в этом процессе нам, конечно же, интересно участвовать», — сказал Алекперов.

Ранее сообщалось, что Минэнерго ожидает рост добычи нефти на шельфе более чем на 16%.