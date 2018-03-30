Сельхозпродукция России может заместить на китайском рынке товары из США

Российская сельскохозяйственная продукция может вытеснить товары из США с китайского рынка. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в частности, у российского вина, соевых бобов и свинины есть шанс заменить на рынке Китая свои американские аналоги.

Реклама

Как отмечают эксперты, Пекин с 31 марта намерен повысить импортные пошлины на 128 наименований товаров из США в ответ на предпринятые ранее американской стороной меры.

Поэтому Китай будет искать других, более предсказуемых поставщиков на свой рынок. И таким поставщиком для КНР может стать Россия.

Ранее в Китае заявили, что США из-за повышения импортных пошлин могут угодить в вырытую для других яму.