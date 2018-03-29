Минэнерго намерено импортозаместить до 80% технологий

Министр энергетики Александр Новак заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Минэнерго ставит перед собой задачу к 2020 году заменить до 80% импортных технологий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Наша задача — к 2020 году заменить до 80% импортных технологий. Это вполне возможно и уже есть такие разработки, сейчас мы их будем внедрять», — сказал Новак.

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Он также добавил, что на данный момент реализуется большая программа по импортозамещению, в рамках которой внедряются современные технологии.

Ранее Новак сообщил, что инвестиции в ТЭК выросли почти на 10% за год.