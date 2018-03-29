АСВ предложило распространить страхование средств в банках на всех юрлиц

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает распространить страхование определенной суммы в банках на всех юридических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что закон о страховании средств малых и микропредприятий может быть принят уже в апреле текущего года.

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«По страхованию средств малых предприятий — мы тоже подошли к решению, я ставил задачу, чтобы мы этот закон приняли в апреле. Там есть вопрос, связанный с учетом микро- и малых предприятий… бывают временные лаги, как учитывать, чтобы применять этот закон», — сказал Аксаков.

Депутат также добавил, что на данный момент идут обсуждения с ФНС по решению этого вопроса.

«Директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Олегович Исаев предлагал вообще распространить страховку на все юридические лица, это следующий этап. Мы сначала примем это решение. Понятно, что не на все средства, на ограниченный объем средств, но тем не менее такое вполне возможно, что в этом году будет реализовано», — подчеркнул Аксаков.

Ранее сообщалось, что депутаты попросили ЦБ увеличить сумму возмещения по депозитам в случае банкротства банков.