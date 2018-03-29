Shlumberger и ФАС урегулировали основные вопросы по сделке с EDC

Замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что Schlumberger и Федеральная антимонопольная служба урегулировали основные вопросы по сделке с Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если бы они не были урегулированы, мы бы ее (сделку – «Газета.Ru») не выносили (на правкомиссию по иноинвестициям – «Газета.Ru»). В целом, по-крупному, да», — сказал Цыганов.

Ранее сообщалось, что ФАС получила новое ходатайство от Schlumberger по EDC.