СМИ: КНДР ждет $20-50 млрд от налаживания связей с Японией

Северная Корея ждет $20-50 млрд экономической помощи от Японии, если странам удастся наладить отношения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету Asahi.

Согласно источникам издания, в КНДР выпустили внутриполитический документ, который рассматривает расширение дипломатических связей с разными странами. Составители документа ожидают, что стране удастся получить значительную экономическую помощь, если Северной Корее удастся наладить отношения с другими государствами.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын хочет встретиться с властями разных стран, включая Россию, США, Южную Корею и Японию. Также ранее стало известно, что первая встреча лидеров США и КНДР должна пройти в мае этого года, точная дата в данный момент неизвестна.