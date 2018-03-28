Россельхознадор выявил мошенническую схему при производстве молока в Белоруссии

Россельхознадор выявил мошенническую схему при производстве молока и масла в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 19 по 23 марта 2018 года провел инспекцию шести белорусских предприятий, который производят продукцию животного происхождения.

Реклама

Как стало известно, в числе проинспектированных предприятий было и производственное унитарное предприятие «Мстиславльмолоко», торговая марка «Бабушкина Крынка», в ходе инспекции которого было установлено отсутствие у данного предприятия производственного оборудования для производства сухой молочной продукции и масла сливочного. При этом, указанная продукция была отгружена как произведенная предприятием и сопровождалась ветеринарными сопроводительными документами, оформленными ветеринарной службой Мстиславльского района.

«Указанное свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ветеринарной службы Республики Беларусь при производстве молочной продукции, последующем экспорте и ее участии в схемах мошенничества при производстве продукции животного происхождения и легализации незаконного бизнеса», — заявили в Россельхознадоре.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел ограничения против белорусского предприятия.