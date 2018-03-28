Дворкович объяснил, с чем связаны планы по повышению налогов

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что планы правительства по повышению налогов связаны с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорог. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравится», — сказал Дворкович на итоговой коллегии Минтранса.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство не намерено увеличивать налоговое бремя.