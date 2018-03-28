Песков прокомментировал предложение о подписании соглашения ОПЕК+ на 20 лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-саудовские контакты активно развиваются на всех уровнях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассказал о том, что страны ОПЕК хотят заключить с Россией и другими странами-производителями нефти, которые не входят в эту организацию, соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 10-20 лет

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«Российско-саудовские контакты на различных уровнях — на высоком, экспертном, на высшем — весьма активно развиваются. В ходе этих контактов обсуждаются различные сферы сотрудничества и взаимодействия, включая взаимодействие на энергетических рынках», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что участники сделки ОПЕК+ перевыполнили условие соглашения на рекордные 38%.