Минстрой: ввод жилья в России составил почти 80 млн квадратных метров за год
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что лидерами среди регионов России по вводу жилья в 2017 году стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Регионами-лидерами по вводу жилья в 2017 году стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург», — сказал Мень.
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Он также отметил, что общий ввод жилья в России за год составил 79,223 млн квадратных метров.
Ранее Мень сообщил, что объем ввода жилья за январь вырос на 9%.