Россияне стали меньше пить

Согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, за пять лет, с 2012 года, россияне стали меньше потреблять алкоголь. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Потребление алкогольной продукции населением за последние пять лет значительно сократилось: за 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года. Продажи пива – 686 млн. декалитров в 2017 год – составили 67% от объемов 2012 года», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что основное изменение структуры розничных продаж алкоголя произошло в 2012-2015 годы.

Также по сравнению с 2016 годом продажи водки в 2017 году снизились на 10%, а пива – на 12%.