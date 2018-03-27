Минфин: Венесуэла не предлагала выплатить долг перед Россией в «петро»
Директор департамента Минфина Константин Вышковский заявил, что Венесуэла не предлагала министерству выплатить долг своей криптовалютой «петро». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не предлагали», — сказал Вышковский, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что стороны продолжают внутренние процедуры.
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«Заемщик находится в сложной ситуации финансовой», — добавил Вышковский.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил покупать национальную криптовалюту El Petro за рубли.