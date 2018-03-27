Минфин увидел на рынке всплеск интереса к некоторым ОФЗ

Директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявил, что министерство видит на рынке всплеск интереса к ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы увидели всплеск интереса к этим бумагам. Но это абсолютно не значит, что рынок ожидает роста инфляции. Инфляция упала до таких низких уровней, что дальнейшее ее падение менее вероятно, чем рост», — сказал Вышковский.

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По его словам, Минфин планирует размещать ОФЗ-ИН в два этапа: в формате аукциона и в формате книги заявок, поскольку каждый из этих форматов решает определенную задачу.

Он также добавил, что ведомство не ждет существенного увеличения объема размещения ОФЗ для физлиц в текущем году.

Ранее сообщалось, что Минфин предложит новый выпуск ОФЗ с купоном 3% годовых.