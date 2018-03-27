Вице-премьер Крыма подал в отставку
Вице-премьер правительства Крыма Владимир Серов, курировавший транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
Уточняется, что к Серову были вопросы по эффективности его работы в должности вице-премьера.
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«К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была», — сказал Аксенов.
Ранее сообщалось, что руководство «Черноморнефтегаза» ушло в отставку.