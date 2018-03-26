В Минфине назвали хорошей идею создания финансового маркетплейса

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев поддержал идею создания единой централизованной площадки онлайн-дистрибуции финансовых услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да слышал, идея, в принципе, хорошая», — сказал Моисеев.

Ранее директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская сообщила, что ЦБ запустит прототип маркетплейса финансовых услуг с использованием инфраструктуры Московской биржи во второй половине апреля текущего года.

Уточняется, что в рамках тестовой сделки потребитель сможет зайти в мобильное приложение одного из агрегаторов финансовых услуг — banki.ru или БКС — и подать заявку на открытие вклада в банках-тестировщиках.