В Госдуму внесли закон о регулировании правоотношений в «цифровой экономики»

В Госдуму внесли законопроект, создающий основу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Сегодня в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса России», создающий основу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики», — заявили в пресс-службе.

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По словам Крашенинникова, предлагается закрепить в Гражданском кодексе несколько базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических отношений, обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде и предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон о криптовалютах.