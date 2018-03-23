Набиуллина: ЦБ предпримет меры, если инфляция застрянет на уровне 2-2,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что если инфляции задержится на уровне 2-2,5%, то ЦБ примет меры.

«Конечно, если она (инфляция — «Газета.Ru») застрянет на уровне 2-2,5%, мы будем принимать меры для того, чтобы ее приближать к 4%. Если даже для этого придется перейти от нейтральной ставки к мягкой», — ответила Набиуллина на вопрос «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает исторический минимум годовой инфляции.