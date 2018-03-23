Греф ждет возврата в Россию «существенных объемов капитала»

Значительный объем капитала вернется в Россию из офшоров в ближайший год. Такой прогноз в интервью бразильскому изданию Valor в рамках грядущего форума БРИКС огласил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, возврат наблюдается уже сейчас.

«Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие двенадцать месяцев мы увидим возврат существенных объёмов капитала», — считает он.

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Повлияет ли движение капиталов из офшоров на курс рубля будет зависеть от стерилизации средств. «Пока Центробанк и Министерство финансов справляются с этой задачей хорошо», — отметил Греф.

Саммит объединения БРИКС состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.