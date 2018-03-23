Банк России прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5–2% в год

Рост ВВП России в 2018–2020 годы составит 1,5-2% в год. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Темпы роста ВВП составят 1,5-2% в 2018–2020 годах, что соответствует потенциальным темпам экономического роста», — заявил регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что рост экономической активности в стране возобновился в начале текущего года после ее снижения под влиянием временных факторов в конце 2017 года.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.