В РСПП предлагают трансформировать ФСС в аналог фонда защиты прав дольщиков

Главы РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) и ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) обратились к президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы преобразовать Федеральный фонд страхования в публично-правовую корпорацию, но реакции от правительства пока не последовало. Об этом рассказал президент РСПП Александр Шохин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нас беспокоит, Максим Анатольевич (глава Минтруда России Максим Топилин – «Газета.Ru»), что Минтруд никак не реагирует на наш с Михаилом Викторовичем (председатель ФНПР Виктор Шмаков – «Газета.Ru») совместное обращение к президенту России, которое мы сделали при подписании федерального соглашения в Кремле, что надо федеральный фонд страхования в рамках эксперимента трансформировать в публично-правовую корпорацию и отдать в управление социальным партнерам», — сказал Шохин.

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По его словам, все технико-юридические моменты, которые присутствуют, решаемы, тем более, есть прецеденты — фонд зашиты прав дольщиков.

«Мы могли бы по этой натоптанной дорожке пройти и создать эффективную структуру», — отметил Шохин.

Он также добавил, что этот эксперимент мог бы внести лепту в вопросе погружения всех фондов в бюджет.