В Германии поприветствовали шаг США отсрочить введение пошлин

Министр экономики Германии Петер Альтмайер поприветствовал решение президента США Дональда Трампа временно отложить введение пошлин на сталь и алюминий стран Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

«Я очень рад, что мы избежали этой ситуации для немецкой сталелитейной и алюминиевой промышленности, что могло привести к большой неопределенности», — сказал Альтмайер.

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Он также добавил, что цель ФРГ в переговорах с США заключается в том, что в конце этих переговоров архитектура международной торговли должна стать стабильнее.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.