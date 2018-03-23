Топилин рассказал о снижении задолженности по зарплате на четверть

Глава Минтруда Максим Топилин заявил на расширенном заседании коллегии министерства, что задолженность по заработной плате предприятий на 1 марта 2018 снизилась на четверть к аналогичному периоду за прошлый год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, на 1 марта 2018 года задолженность предприятий составила 2,8 млрд руб.

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«Это на четверть ниже, чем в соответствующий период прошлого года», — сказал Топилин.

Ранее Росстат сообщил, что суммарная задолженность по зарплате в России за февраль текущего года выросла на 119 млн руб. (4,5%) и на 1 марта составила 2,795 млрд руб.