Минтруд видит улучшения в ситуации с рождаемостью с начала года

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил на расширенном заседании коллегии министерства, что он видит положительные улучшения в ситуации с рождаемостью в первые месяцы 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, первые месяцы показывают, что есть положительные улучшения и появляются определенные надежды относительно ситуации с рождаемостью в стране.

Реклама

Министр обратился к руководству регионов с тем, чтобы они не допускали бюрократизации и бумажной волокиты с реализацией программы по выплатам пособий для семей с детьми — на первого и второго ребенка.

Кроме того, он попросил собрать всю необходимую информацию о ходе программы льготной ипотеки по 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй или третий ребенок.

Ранее сообщалось, что Топилин пожаловался на «неважные дела» в вопросе назначения выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.