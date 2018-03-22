Германия отказалась наращивать долги

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в течение следующих четырех лет не будет наращивать долги. Об этом сообщает Reuters.

«Единственное, что нам нужно обязательно сделать, это то, чтобы экономика оставалась на правильном пути, — это прочная фискальная политика, и мы привержены цели не наращивать долги», — сказал Шольц.

Ранее председатель правления Wintershall Марио Мерен сообщил, что Германия хотела стать отличником по климатической политике, а стала «трудным ребенком».