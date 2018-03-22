«М.Видео» объявил о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

«М.Видео» объявила о созыве общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Сумма сделки составит до 45,5 млрд руб., не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки», — сказано в пресс-релизе.

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Уточняется, что в рамках реализации сделки ООО «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 млрд руб. и использует собственные свободные средства.

В прошлом году сообщалось, что «Сафмар» завершил сделку по покупке 57,7% акций «М.Видео».