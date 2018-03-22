«Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с Украиной

«Газпром» подал в Апелляционный округа Свеа ходатайство о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом» на поставку газа. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«21 марта 2018 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке», — заявили в «Газпроме».

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В компании пояснили, апелляция подана «по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок».

Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск против Украины.