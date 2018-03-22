Forbes составил рейтинг самых надежных банков России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков 2018 года.

Как стало известно, первое место в списке занял Росбанк.

На втором месте расположился Юникредит банк, а на третьем — Райффайзенбанк. Все банки из тройки лидеров является «дочками» иностранных банков.

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Уточняется, что Сбербанк на четвертом месте, а за ним: Ситибанк, «Нордеа», ВТБ, «Бэнк оф Чайна», «Интеза» и Газпромбанк.

«Государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков», — заявили в Forbes.

Для составления данного рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств.