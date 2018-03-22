Демократы и республиканцы достигли компромисса по бюджету США

Спикер конгресса США Пол Райан заявил, что республиканцы и демократы в палате представителей достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, соглашение позволит расширить финансирование вооруженных сил, а также включает расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с эпидемией употребления лекарств-опиоидов.

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Он также отметил, что проект бюджета предусматривает повышение ассигнований на правоохранительные органы и охрану границ страны.

У обеих палат конгресса есть время до истечения 23 марта, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования.

Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о финансировании федеральных ведомств до 23 марта и увеличение лимитов расходов в течение двух лет.