ЕС и США анонсировали «немедленные» переговоры по стали и алюминию

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс начнут переговоры на уровне администрации президента по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой совместное заявление политиков.

«Мы договорились немедленно начать процесс обсуждения с президентом (США Дональдом) Трампом и администрацией Трампа по вопросам торговли, представляющим общий интерес, включая сталь и алюминий, с целью нахождения в кратчайшие сроки взаимоприемлемых решений», — говорится в заявлении.

Реклама

Ранее стало известно, что в США планируют ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий. Данная законодательная инициатива вызвала негативную реакцию во всем мире.

Ранее министерство финансов США объяснило введение пошлин на импортные товары.